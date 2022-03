Fête d’halloween Saint-Yaguen, 31 octobre 2022, Saint-Yaguen.

Fête d’halloween Salle des Fêtes Au bourg Saint-Yaguen

2022-10-31 15:00:00 – 2022-10-31 21:00:00 Salle des Fêtes Au bourg

Saint-Yaguen Landes

EUR Fête d’Halloween : concours de déguisements et de gâteaux d’aspect horribles mais délicieux réalisés par les enfants, mamans ou papas.

Les boissons et bonbons seront offerts. En fin d’après-midi, un karaoké pour petits et grands sera organisé.

+33 6 18 97 37 42

pixabay

Salle des Fêtes Au bourg Saint-Yaguen

