Saint-Projet Lot Saint-Projet 10 EUR 15 h : Kermesse pour grands et petits monstres (maquillage, photos, animations, buvette, défilé)

16h30 : Chasse au trésor dans le bois de la Garenne

19h : Repas à la salle des fêtes Menu : Terrine, soupe de citrouille, poule farcie, fromage. Le comité des fêtes de Saint-Projet organise une journée animation pour les enfants, un apéro et un repas le soir organisé pour réunir les grands et les petits dans un moment convivial. Venez nombreux !

