Fête d’Halloween Saint-Lanne, 30 octobre 2021, Saint-Lanne. Fête d’Halloween 2021-10-30 10:30:00 10:30:00 – 2021-10-31 18:00:00 18:00:00 Parc aux rapaces 557 route d’Aydie

Saint-Lanne Hautes-Pyrénées Saint-Lanne Hautes-Pyrénées Le parc aux rapaces de Madiran fête Halloween les 30 et 31 octobre.

Venez frissonner en vous risquant dans notre parcours hanté.

Tarif réduit pour ceux qui viendront costumés !

Vin chaud et chocolat chaud. +33 6 85 95 82 51 https://www.facebook.com/LeParcauxRapaces dernière mise à jour : 2021-10-15 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65 CDT65CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Lanne Autres Lieu Saint-Lanne Adresse Parc aux rapaces 557 route d'Aydie Ville Saint-Lanne lieuville 43.5929#-0.06189