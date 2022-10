Fête d’Halloween Baudemont Baudemont Catégories d’évènement: Baudemont

2022-11-05 15:30:00 – 2022-11-05 18:30:00

Sane-et-Loire Baudemont L’association Baud’momes organise sa fête d’halloween !

Dans une ambiance hantée, de personnages et de bruits étranges, venez en famille fêter avec nous Halloween !

Stand maquillage, ateliers et animations diverses. Buvette, snack et musique.

Possibilité de venir déguisé baudmomes@gmail.com salle des fêtes Le Bourg Baudemont

