2022-07-09 – 2022-07-09

Westhouse Bas-Rhin L’amicale des sapeurs pompiers de Westhouse vous invite à son Sommerfescht (Fête d’été) sur la place du village. Bal gratuit en plein air sur la place du village, animé par l’orchestre “Mon Nom est Personne”. Restauration sur place, au menu : échine du sapeur cuite au feu de bois et salade, grillades, dessert. Bal gratuit, animé par l’orchestre Hit Mix +33 3 88 74 40 30 L’amicale des sapeurs pompiers de Westhouse vous invite à son Sommerfescht (Fête d’été) sur la place du village. Bal gratuit en plein air sur la place du village, animé par l’orchestre “Mon Nom est Personne”. Restauration sur place, au menu : échine du sapeur cuite au feu de bois et salade, grillades, dessert. Westhouse

