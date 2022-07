Fête d’été Saint-Julien-d’Ance, 9 juillet 2022, Saint-Julien-d'Ance. Fête d’été

Le Bourg Saint-Julien-d’Ance Haute-Loire

2022-07-09 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-09 Saint-Julien-d’Ance

Haute-Loire Saint-Julien-d’Ance Marche (2 parcours 7 et 13 km – inscriptions à 17h sous le préau de la mairie), restauration et buvette à 19h et feu d’artifice à 22h30 et soirée dansante. Réservation repas : 06 20 55 21 84. +33 6 20 55 21 84 Saint-Julien-d’Ance

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Julien-d'Ance Autres Lieu Saint-Julien-d'Ance Adresse Le Bourg Saint-Julien-d'Ance Haute-Loire Ville Saint-Julien-d'Ance lieuville Saint-Julien-d'Ance Departement Haute-Loire

Fête d’été Saint-Julien-d’Ance 2022-07-09 was last modified: by Fête d’été Saint-Julien-d’Ance Saint-Julien-d'Ance 9 juillet 2022 Le Bourg Saint-Julien-d'Ance Haute-Loire

Saint-Julien-d'Ance Haute-Loire