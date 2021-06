Fête d’été Saint-Julien-d’Ance, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Saint-Julien-d'Ance. Fête d’été 2021-07-10 16:00:00 16:00:00 – 2021-07-10

Saint-Julien-d’Ance Haute-Loire Saint-Julien-d’Ance Fête locale : marche (2 parcours – inscriptions à 16h sous le préau de la mairie), repas froid à 19h et feu d’artifice à 22h30. +33 6 20 55 21 84 Fête locale : marche (2 parcours – inscriptions à 16h sous le préau de la mairie), repas froid à 19h et feu d’artifice à 22h30.

