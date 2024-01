Fête d’été de Sénergues Sénergues, vendredi 19 juillet 2024.

Fête d’été de Sénergues Sénergues Aveyron

Du vendredi 19 au dimanche 21 juillet Sénergues sera en fête !

Vendredi :

11h30 fête nationale et vin d’honneur offert par la municipalité

Samedi :

9h :

3e course des Sénergumènes

9h départ randonnée

10h départ course à pied

Inscriptions 06 68 46 84 37

14h30 Concours de Pétanque Amical en doublettes. Inscriptions à partir de 14h au terrain de quilles. 10€ par équipe

20h30 Soirée à la salle des fêtes et Concert Réservation pour le repas avant le 11 juillet au 06 62 94 58 52.

Dimanche

8h Déjeuner aux Tripoux ou Tête de Veau à la salle des Fêtes10h animations

12h vin d’honneur offert par la municipalité

dès 14h animations

dès 18h défilé de Vélos Fleuris (ouvert à tous les enfants jusqu’à 10 ans), place de l’église.

20h Repas. Réservation pour le repas (15€) avant le 12 juillet au 06 62 94 58 52 et le dimanche à la buvette du comité.

23h GRAND FEU D’ARTIFICE .

