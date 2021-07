Chomelix Chomelix Chomelix, Haute-Loire Fête d’été de Chomelix Chomelix Chomelix Catégories d’évènement: Chomelix

Haute-Loire

Fête d’été de Chomelix Chomelix, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Chomelix. Fête d’été de Chomelix 2021-07-13 – 2021-07-13 Salle d’Accueil et d’Animations Route d’Estable

Chomelix Haute-Loire Repas champêtre organisé par les sapeurs pompiers de Chomelix sous chapiteau (sans réservation) : salade – frites saucisses – fromage – dessert – café.

Un feu d’artifice sera tiré en fin de soirée +33 6 48 38 10 55 dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Chomelix, Haute-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Chomelix Adresse Salle d'Accueil et d'Animations Route d'Estable Ville Chomelix lieuville 45.261#3.8225