Fête d’été Blanzac Blanzac Catégories d’évènement: 43350

Blanzac

Fête d’été Blanzac, 25 juin 2022, Blanzac. Fête d’été Blanzac

2022-06-25 – 2022-06-25

Blanzac 43350 Animation assurée par le groupe : JUKE BOX, marche aux lampions suivie d’un feu d’artifices. +33 4 71 09 50 62 Blanzac

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 43350, Blanzac Autres Lieu Blanzac Adresse Ville Blanzac lieuville Blanzac Departement 43350

Blanzac Blanzac 43350 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blanzac/

Fête d’été Blanzac 2022-06-25 was last modified: by Fête d’été Blanzac Blanzac 25 juin 2022 43350 Blanzac

Blanzac 43350