Beaune-sur-Arzon Haute-Loire A partir de 16h, marché de producteurs, grillades, frites, buvette, jeux divers (casse briques, courses en sac …) ; la soirée sera clôturée par un feu d’artifice offert par la mairie. +33 6 50 78 73 94 Plan d’eau Argentières Beaune-sur-Arzon

