Epfig Bas-Rhin Epfig Les Amis de la chapelle Ste Marguerite présentent les oeuvres de Caroline RIEGERT. Caroline RIEGERT est peintre et sculptrice et est installée à Andlau. Les visiteurs peuvent découvrir cette chapelle romane du 11e siècle avec sa galerie porche du 12e siècle – ils s’attarderont dans le jardin médiéval créé par l’association avec les quatre carrés traditionnels : celui consacré aux fleurs, un autre aux aromatiques, un troisième au potager et un dernier aux plantes médicinales. Exposition de Caroline RIEGERT +33 3 88 85 54 42 Les Amis de la chapelle Ste Marguerite présentent les oeuvres de Caroline RIEGERT. Caroline RIEGERT est peintre et sculptrice et est installée à Andlau. Les visiteurs peuvent découvrir cette chapelle romane du 11e siècle avec sa galerie porche du 12e siècle – ils s’attarderont dans le jardin médiéval créé par l’association avec les quatre carrés traditionnels : celui consacré aux fleurs, un autre aux aromatiques, un troisième au potager et un dernier aux plantes médicinales. Epfig

