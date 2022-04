FÊTE D’ÉTÉ À PUISSERGUIER Puisserguier Puisserguier Catégories d’évènement: Hérault

2022-07-21 – 2022-07-24

Puisserguier Hérault Puisserguier Fête d’été à Puisserguier, du 21 au 24 juillet : La fête d’été revient enflammer le village, avec cette année une scène spectacle «LIVE» sur la Promenade et une scène «DISCO-MOBILE» sur la Place de la République.

Au programme :

Place de la République:

Jeudi 21 juillet : SOIRÉE MOUSSE

Vendredi 22 juillet : ERIC ANTHONY

Samedi 23 juillet : APOCALYPSE NIGHT

Dimanche 24 juillet : FOLK’N ROLL

Promenade :

Vendredi 22 juillet : THERAPY FINGERS – ADVITAM

Samedi 23 juillet : LES ZINGUEURS – GOULAMAS’K

Dimanche 24 juillet : CADDIE-SWING – SPECTACLE CABARET FRENCHY La fête d’été revient enflammer le village, avec cette année une scène spectacle «LIVE» sur la Promenade et une scène «DISCO-MOBILE» sur la Place de la République. +33 4 67 93 74 02 Fête d’été à Puisserguier, du 21 au 24 juillet : La fête d’été revient enflammer le village, avec cette année une scène spectacle «LIVE» sur la Promenade et une scène «DISCO-MOBILE» sur la Place de la République.

