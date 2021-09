Lille stade martinet Lille, Nord Fête des voisins stade martinet Lille Catégories d’évènement: Lille

Fête des voisins stade martinet, 25 septembre 2021, Lille. Fête des voisins

stade martinet, le samedi 25 septembre à 16:00

De 16h à 18h de multiples activités pour les enfants vous attendent : * un magicien * des scultures sur ballons * des activités musicales A partir de 18h : distribution d’un couscous royal à emporter et d’autres surprises ! Venez nombreux participer à la fête des voisins sur le stade Martinet !

gratuit

Venez participer à la fête des voisins sur le stade Martinet ! stade martinet rue de norvège Lille Faubourg de Béthune Nord

2021-09-25T16:00:00 2021-09-25T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu stade martinet Adresse rue de norvège Ville Lille lieuville stade martinet Lille