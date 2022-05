Fête des voisins Le Malesherbois Le Malesherbois Catégories d’évènement: Le Malesherbois

Le Malesherbois Loiret Le Malesherbois La Fête des voisins est l’occasion de rencontrer vos voisins et de partager un moment convivial. A cette occasion, la Commune vous aide à préparer votre fête comme il se doit !

Pour cela, il vous suffit simplement de vous inscrire par mail à communication@ville-lemalesherbois.fr

