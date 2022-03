Fête des Voisins Divers lieux à Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

De nouveau cette année, la ville de Roubaix est partenaire d’Immeubles en fête dans le cadre de l’organisation de la fête des voisins, qui aura lieu le vendredi 20 mai. Pour les personnes ou associations souhaitant organiser une Fête des voisins, des kits organisateurs gratuits sont disponibles en mairie. Ils sont composés de: nappes, gobelets, t-shirts…. Pour bénéficier de ce kit gratuitement, merci d’appeler au 03 20 66 46 43 ou d’envoyer un mail à [[clovandewiele@ville-roubaix.fr](clovandewiele@ville-roubaix.fr)](clovandewiele@ville-roubaix.fr). **Date limite d’inscription pour bénéficier de ce kit : 16 mai 2022.**

