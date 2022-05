Fête des voisins Divers lieu Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Divers lieu, le vendredi 20 mai à 19:00

A chacun d’organiser son petit apéro, pique-nique ou barbecue entre voisins. **+d’infos :** 05 56 33 27 45 / [[citoyennete@lormont.fr](mailto:citoyennete@lormont.fr)](mailto:citoyennete@lormont.fr) / [lafetedesvoisins.fr](https://lafetedesvoisins.fr)

Divers lieux.

Comme les années précédentes, la ville de Lormont participe à la manifestation de la fête des voisins et accompagne les lormontais dans l’organisation de ce moment de convivialité. Divers lieu 33310 Lormont Lormont Carriet Gironde

2022-05-20T19:00:00 2022-05-20T22:00:00

