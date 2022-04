FÊTE DES VOISINS DES LIEUX DE CULTURE Musées Beauvoisine Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

FÊTE DES VOISINS DES LIEUX DE CULTURE Musées Beauvoisine, 21 mai 2022, Rouen. FÊTE DES VOISINS DES LIEUX DE CULTURE

Musées Beauvoisine, le samedi 21 mai à 15:00

**LES MUSEES DU PROJET BEAUVOISINE Et ’LASSOCIATION DES HABITANTS ROUGEMARE-BEAUVOISINE INVITENT LES VOISINS** Pour se rencontrer, faire connaissance Découvrir le jardin et les musées en voisins A partir de 15h Pot convivial Dégustation de gourmandises locales Rencontre avec l’équipe des musées Visites flash Chefs d’œuvre de la main de l’homme et de la nature Plantations dans les jardinières Conférence animée par le voisin botaniste Michel Joly Chasse aux trésors dans le quartier avec les enfants et retour au square pour le gouter des enfants Clôture et fermeture du musée à 17h30

Entrée libre

Dans le jardin du SQUARE ANDRÉ MAUROIS Musées Beauvoisine 198 Rue Beauvoisine, 76000 Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T15:00:00 2022-05-21T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Musées Beauvoisine Adresse 198 Rue Beauvoisine, 76000 Rouen Ville Rouen lieuville Musées Beauvoisine Rouen Departement Seine-Maritime

Musées Beauvoisine Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

FÊTE DES VOISINS DES LIEUX DE CULTURE Musées Beauvoisine 2022-05-21 was last modified: by FÊTE DES VOISINS DES LIEUX DE CULTURE Musées Beauvoisine Musées Beauvoisine 21 mai 2022 Musées Beauvoisine Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime