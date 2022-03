FÊTE DES VOISINS Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

FÊTE DES VOISINS Agde, 20 mai 2022, Agde. FÊTE DES VOISINS Agde

2022-05-20 – 2022-05-20

Agde Hérault La fête des voisins est devenue un rendez-vous incontournable dans la vie de notre cité. Afin de confirmer votre inscription, nous vous invitons à prendre contact directement auprès du service Protocole, porte 209, 2ème étage, Mairie Mirabel. La fête des voisins est devenue un rendez-vous incontournable dans la vie de notre cité. +33 4 67 94 63 08 La fête des voisins est devenue un rendez-vous incontournable dans la vie de notre cité. Afin de confirmer votre inscription, nous vous invitons à prendre contact directement auprès du service Protocole, porte 209, 2ème étage, Mairie Mirabel. Agde

dernière mise à jour : 2022-03-08 par ADT34

Détails Catégories d’évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Agde Adresse Ville Agde lieuville Agde Departement Hérault

Agde Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/

FÊTE DES VOISINS Agde 2022-05-20 was last modified: by FÊTE DES VOISINS Agde Agde 20 mai 2022 Agde Hérault

Agde Hérault