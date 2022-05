Fête des voisins à Foucarmont Foucarmont Foucarmont Catégories d’évènement: Foucarmont

Foucarmont Seine-Maritime Foucarmont La fête des voisins n’a pas pu avoir lieu ces 2 dernières années avec la covid-19 mais elle revient le vendredi 3 juin 2022.

19h30 – Salle René Beuvin

Au menu : jambalaya (plat originaire de Louisiane à base de poulet, poivrons et riz).

Un autre menu alternatif pourra être servi

Animation dansante

Participation pour les adultes – gratuité pour les enfants

Inscriptions obligatoires auprès de la mairie

Infos : 02 35 93 70 36 Foucarmont

