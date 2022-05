Fête des voisins 2022 Service Communication – Immeuble Métroport, 20 mai 2022, Hem.

n**La Fête des voisins aura lieu le vendredi 20 mai. La ville de Villeneuve d’Ascq vous accompagne dans ce rendez-vous convivial et festif.** **La ville de Villeneuve d’Ascq vous accompagne** dans ce rendez-vous convivial et festif en mettant **gratuitement à la disposition des habitants d’un même immeuble, quartier ou rue, des victuailles.** _**Il est aussi possible d’obtenir en prêt des tables et des chaises, uniquement pour les habitants de logements collectifs.**_ **Inscriptions auprès du service Communication du 2 au 11 mai 2022** * Formulaire en ligne sur le site internet de la ville : [[https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-a-la-fete-desvoisins](https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-a-la-fete-desvoisins)](https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-a-la-fete-desvoisins) * Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le mercredi de 8h30 à 12h (10, place Salvador-Allende, immeuble Métroport, face à l’hôtel de ville) * Téléphone au 03 59 31 60 49. ### **Kit de communication téléchargeable :** **Cette année, par respect de l’environnement, l’association organisatrice Immeubles en fête fournit les visuels exclusivement sous format numérique à télécharger ci-dessous :** * Affiche : [[https://www.villeneuvedascq.fr/media/7414](https://www.villeneuvedascq.fr/media/7414)](https://www.villeneuvedascq.fr/media/7414) * Affiche n°2 : [[https://www.villeneuvedascq.fr/media/7415](https://www.villeneuvedascq.fr/media/7415)](https://www.villeneuvedascq.fr/media/7415) * Formulaire : [[https://www.villeneuvedascq.fr/media/7416](https://www.villeneuvedascq.fr/media/7416)](https://www.villeneuvedascq.fr/media/7416) * Tableau : [[https://www.villeneuvedascq.fr/media/7417](https://www.villeneuvedascq.fr/media/7417)](https://www.villeneuvedascq.fr/media/7417)

