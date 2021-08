Olivet Olivet,France Loiret, Olivet Fête des voisins 2021 Olivet,France Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

Fête des voisins 2021 Olivet,France, 24 septembre 2021, Olivet. Fête des voisins 2021

Olivet, France, le vendredi 24 septembre à 08:30

[http://www.olivet.fr/fr/fete-des-voisins](http://www.olivet.fr/fr/fete-des-voisins)oisins dans votre quartier ? La mairie d’Olivet encourage ces initiatives et les accompagne en mettant du matériel à disposition et en proposant un apéritif ! Pour cela, il suffit d’en faire la demande avant le 4/09 sur www.olivet.fr/fr/fete-des-voisins (1 mois avant pour toute autre date dans l’année). 22e édition de l’opération nationale. Olivet,France Olivet Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T08:30:00 2021-09-24T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu Olivet,France Adresse Olivet Ville Olivet lieuville Olivet,France Olivet