Fête des voisin·es Jardin 21, 27 mai 2023, Paris.

Le samedi 27 mai 2023

de 19h00 à 04h00

.Tout public. gratuit

Le Jardin21 organise sa toute première Fête des voisin.e.s le samedi 27 mai !

Nous vous proposons d’inviter vos voisin.e.s de palier, d’immeuble, de rue ou encore d’avenue à partager l’apéro autour d’une grande tablée, tout cela en musique (DJ set des familles @Imprudencerecords) et autour d’un marché local !

Pour inviter vos voisin·es le 27 mai, vous pouvez télécharger et imprimer cette affiche à mettre dans votre immeuble ou résidence https://bit.ly/fetedesvoisinsjardin21 Quelques affiches sont également dispos au Jardin21.

A boire et à manger : vous ne pouvez pas apporter de nourriture et de boissons mais… Un Happy hour de 18h-20h à 3,50€ la pinte, et plein de bonnes choses à manger avec des planches XXL à partager, des burgers et d’autres gourmandises à découvrir sur place. Vous pouvez réserver une table sur notre site (min. 10 pers) : https://www.jardin21.fr/reserver

Pour l’occasion, de 14h à 19h, nous invitons nos propres voisin·es autour d’un marché, avec:

La Débrouille Compagnie – Upcycling & ateliers

Association présente dans le paysage de l’économie circulaire depuis plus de 20 ans. Elle propose des activités avec une approche créative à la question du traitement des déchets : des ateliers de récupération créative pour tout type de publics, des activités de création collective, des expositions, des formations et même une boutique pour avoir accès aux créations d’artistes artisans.

Pépins production – Vente de plantes

Pépins production souhaite favoriser le développement de l’agriculture et du jardinage en milieu urbain, la qualité écologique de leur gestion et la biodiversité, l’apprentissage du cycle des plantes ; oeuvrer pour la vie du quartier dans lequel elle s’insère et le développement humain en intégrant la participation citoyenne dans ses activités.

Les plantes proposées sur leur stand sont produites localement, à la pépinière René.e, située à seulement quelques mètres du Jardin 21 ! Elles ont été cultivées de manière écologique (à base de semences paysanne biologiques, sous serre non chauffée et éclairée de manière naturelle) et participative avec les habitants du quartier et les bénévoles de l’association. Sont proposées des plantes aromatiques, médicinales, potagères, ornementales et des arbustes !

Jardin Ella Fitzgerald, jardin partagé – Présentation de l’association Potager21

Dans le cadre du programme Main Verte, l’association Potager21 a eu l’autorisation d’investir une parcelle de terrain de 552 m2 située le long du Canal de l’Ourcq, rue Ella Fitzgerald dans le 19e arrondissement, afin d’y réaliser un jardin partagé. Le jardin, baptisé Jardin Ella Fitzgerald, acceuille des bénévoles de Paris et de Seine Saint-Denis, des jardiniers en herbe désireux de renouer contact avec la nature, faire de nouvelles rencontres et participer à la vie du quartier !

Studio Talisman – Broderies & atelier

Atelier de broderie créé par deux sœurs passionnées de mode, Suzanne et Clara. En brodant des pièces de seconde-main, ou celles de votre dressing, ces créatrices veulent montrer qu’avec de l’intention et de l’idée, on peut changer la mode en créant du neuf sublime avec du vieux plus ou moins poussiéreux.

Karatvanier – Vente de bijoux

KARATVANIER maison de design et de bijouterie itinérante travaillant l’univers merveilleux de pierres fines naturelles et d’argent massif.

Épicerie circulaire – Vrac & zéro déchet

Épicerie proposant une sélection de produits de qualité du quotidien (alimentaires et d’entretien), bio, fabriqués à Paris, locaux et dans des contenants consignés.

Moja crea – Vente d’objets et accessoires

Les creatrices Margot et Antonia crées à la main des objets et accessoires uniques, éco-responsables et esthétiques. Elles p roposent tote bag, coupelles en argile, cadres herbiers, chouchous et colliers.

Nine Fleur – Vente de fleur

Vente de fleurs cultivées dans le respect de l’écosystème. https://www.ninefleurs.fr/

Bojangles Crea – Upcycling

Vente de vêtements colorés et imprimés totalement upcyclé et cousu dans un atelier parisien par une jeune creatrice prometteuse. https://www.instagram.com/bojangles.crea/?hl=fr

Jardin 21 2/A Rue Ella Fitzgerald 75019 Paris

Contact : https://fb.me/e/2mNgp9r1X https://www.facebook.com/jardin21paris/

