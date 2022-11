Fête des Vins de Chablis 2023 Chablis Chablis Catégories d’évènement: Chablis

2023-10-21 – 2023-10-22

Fête des Vins de Chablis 2023

Le rendez-vous de cet évènement est fixé le 4ème week-end d'octobre, amateurs, connaisseurs, professionnels et grand public se retrouvent au cœur du village. Au programme : baptême du nouveau millésime, dégustations proposées par une quarantaine de Maisons et Domaines de Chablis et du Grand Auxerrois, intronisations, stands de gastronomie locale, balades dans les vignes, animations pour les enfants et adultes.

