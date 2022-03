Fête des Vins Chablis, 22 octobre 2022, Chablis.

Fête des Vins Chablis

2022-10-22 – 2022-10-23

Chablis Yonne Chablis

EUR Le week-end du quatrième dimanche d’octobre, amateurs, connaisseurs, professionnels et grand public se retrouvent au cœur du village de Chablis pour fêter son nouveau millésime. Chaque édition est l’occasion de ressortir quelques vieux millésimes, de recevoir des invités de prestige et de redécouvrir le grand cœur des Chablisiens.

Au programme : dégustation de toutes les appellations de Chablis et de différents millésimes proposés par les producteurs dans les rues de Chablis, stands de gastronomie locale, concert, défilé de la confrérie Les Piliers Chablisiens, intronisation…

https://www.chablis.fr/

