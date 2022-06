Fête des villageois Saint-Étienne-la-Thillaye Saint-Étienne-la-Thillaye Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Étienne-la-Thillaye

Fête des villageois Saint-Étienne-la-Thillaye, 2 juillet 2022, Saint-Étienne-la-Thillaye. Fête des villageois

Village Saint-Étienne-la-Thillaye Calvados

2022-07-02 10:30:00 10:30:00 – 2022-07-02 23:30:00 23:30:00 Saint-Étienne-la-Thillaye

Calvados Saint-Étienne-la-Thillaye Le programme :

A l’église :

– 10h30 : Promenades en calèche pour les enfants

– 15h : Concert de gospel – la chorale des 2 amants, le chef de cœur est Céline Henry

– 17h : Improvisations pour piano -Saray Vay

Sur le terrain communal :

– 19h30 : Apéritif offert par la municipalité

– 20h30 : Repas champêtre (apportez votre pique-nique)

– 21h : Concert de Rock par le groupe Luna Rossa

cme.st.etienne.la.thillaye@wanadoo.fr +33 2 31 65 21 11

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Étienne-la-Thillaye Autres Lieu Saint-Étienne-la-Thillaye Adresse Village Saint-Étienne-la-Thillaye Calvados Ville Saint-Étienne-la-Thillaye lieuville Saint-Étienne-la-Thillaye Departement Calvados

