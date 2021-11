Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier FÊTE DES VIGNES – RENCONTRES VIGNERONNES – RIEUCOULON Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

FÊTE DES VIGNES – RENCONTRES VIGNERONNES – RIEUCOULON Montpellier, 27 novembre 2021, Montpellier. FÊTE DES VIGNES – RENCONTRES VIGNERONNES – RIEUCOULON Montpellier

2021-11-27 – 2021-11-28

Montpellier Hérault EUR 24 24 Cette année, la Fête des vignes devient les Rencontres vigneronnes : dégustation et repas samedi 27 et dimanche 28 dans la cave du Domaine de Rieucoulon

Une bonne occasion de (re)découvrir toutes nos cuvées Au programme:

dégustation gratuite des cuvées de 10h-12h / 14h30-18h A 12h repas fermier accompagné des vins Réservation obligatoire pour le repas fermier (places limitées) avant le 23 novembre Pass sanitaire obligatoire Cette année, la Fête des vignes devient les Rencontres vigneronnes : dégustation et repas samedi 27 et dimanche 28 dans la cave du Domaine de Rieucoulon

Une bonne occasion de (re)découvrir toutes nos cuvées rieucoulon@gmail.com +33 6 61 90 89 82 Cette année, la Fête des vignes devient les Rencontres vigneronnes : dégustation et repas samedi 27 et dimanche 28 dans la cave du Domaine de Rieucoulon

Une bonne occasion de (re)découvrir toutes nos cuvées Au programme:

dégustation gratuite des cuvées de 10h-12h / 14h30-18h A 12h repas fermier accompagné des vins Réservation obligatoire pour le repas fermier (places limitées) avant le 23 novembre Pass sanitaire obligatoire Montpellier

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville Montpellier