Fête des vignerons Eguisheim, samedi 24 août 2024.

Fête des vignerons Eguisheim Haut-Rhin

Grande fête viticole à Eguisheim. Folklore, musique, gastronomie alsacienne, art et artisanat régionaux sont au programme de ces deux jours de fête traditionnelle !

Grande fête viticole à Eguisheim, berceau du vignoble alsacien. Dans la tradition alsacienne, le village fête son vin et ses vignerons !

Folklore, musique, gastronomie alsacienne, art et artisanat régionaux sont au programme de ces deux jours de fête traditionnelle !

Durant toute la fête cours et caves des viticulteurs ouvertes, exposition artisanale et artistique dans les remparts, petite restauration typique, animation folklorique, dégustation de vins… Bal sous les lampions, musique et concerts dans les cours ouvertes et sur les places du village.

Information le village ferme ses portes le samedi après-midi, l’entrée à la fête devient alors payante pendant les deux jours.

Programme détaillé :

Samedi :

16h00 ouverture de l’exposition artistique du circuit des remparts avec le Concours des Meilleurs Artisans.

18h00 le « Off des Vignerons », Château St Léon.

20h00 bal sous les lampions. Musique dans les cours ouvertes ainsi que :

– Orchestre GYN FYZZ, place du Château St-Léon,

– Orchestre ARSONIC, place de l’Église,

– Orchestre MUSIQUE et PASSION, place Mgr Stumpf,

– Orchestre ZE BIGRIFF, place Unterlinden,

– Orchestre HOPLA GUYS, place du Marché aux Saules.

Dimanche :

9h30 grand-messe dominicale animée par la Chorale Sainte-Cécile d’Oberhergheim.

Défilé après la messe en direction de la place St-Léon.

12h30 le « Off des Vignerons », Château St Léon.

14h00 animation par Yvon KARSENTY, place du Château avant le cortège.

15h30 grand cortège folklorique.

16h00 après-midi artistique et folklorique, place du Château Saint-Léon IX.

20h00 DJ Raph, place Unterlinden. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-24 09:30:00

fin : 2024-08-25 23:59:00

Centre village

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est info@emile-beyer.fr

L’événement Fête des vignerons Eguisheim a été mis à jour le 2024-02-22 par Office de tourisme d’Eguisheim Rouffach