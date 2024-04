FÊTE DES VIEUX PISTONS Lixheim, dimanche 7 juillet 2024.

Dimanche

L’association les Vieux Pistons organise sa traditionnelle fête à Lixheim pour la 16e année consécutive ! Exposition de véhicules anciens voitures, motos, tracteurs, etc. de plus de 30 ans. Bourse aux pièces et brocante. Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre. Venez nombreux à ce bel évènement rétro en Moselle !Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 07:00:00

fin : 2024-07-07 18:00:00

Centre-ville historique

Lixheim 57635 Moselle Grand Est lorette.untereiner@orange.fr

