Fête des vieux métiers Pleumeur-Bodou, 26 septembre 2021, Pleumeur-Bodou.

Fête des vieux métiers 2021-09-26 – 2021-09-26 Village Gaulois Route du Radôme

Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor Pleumeur-Bodou

En plus des jeux et activités du Village Gaulois, venez (re)découvrir de nombreux vieux métiers : travail du cuir, ciseleur de pierre, sculpteurs sur bois, brassage de bière, rémouleur, vannier, créateur de cuillères en bois, forgeron… Exposition de vieux tracteurs et travaux sur billes de bois sont aussi au programme.

Crêpes et boissons sur place.

+33 2 96 91 83 95 http://www.levillagegaulois.org/

