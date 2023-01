Fête des vieux métiers – Festival des Genêts d’Or Bannalec Bannalec OT AVEN BELON (à supprimer) Catégories d’Évènement: Bannalec

Finistère 10h30 : Défilé de tracteurs anciens, matériel agricole et voitures anciennes du centre-ville de Bannalec vers Stang-Huel

10h/19h En continu à Stang-Huel : Exposition de matériel ancien, démonstration de fauchage de blé, battage à l’ancienne (fléau, manège, locomobile) arrachage et vente de pommes de terre, démonstration de vieux métiers.

Marché d’artisanat d’art et vente de produits du terroir.

Concours de jeux bretons inter-quartiers et associations. Bar – Café – Crêpes – Frites – Chipos/merguez doeuff.guy@sfr.fr +33 2 98 39 67 28 http://www.arbanalaour.org/

