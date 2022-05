FÊTE DES VIEUX MÉTIERS

2022-05-08 – 2022-05-08 41ème édition de la Fête des Vieux Métiers sur le thème des plongeurs de l'extrême. Venez passer une journée sur les bords de l'Huisne et découvrir des métiers anciens. De nombreux artisans seront présents toute la journée pour vous faire découvrir leur savoir-faire : vannier, tourneur sur bois, brodeuse, fileuse, maréchal-ferrant, des souffleurs de verre, etc. Le thème de l'année 2022 : Un spectacle époustouflant de plongeons à plus de 25 mètres. Venez aussi découvrir nos machines à fabriquer les sabots, une magnifique exposition sur les mécanos, les jouets qui ont ravi tant d'enfants, d'anciennes machines à travailler le bois, des charrons, etc. Possibilité de restauration chaude sur place (sur réservation) ou de restauration froide. Entrée : 5 €. +33 7 77 49 74 28

