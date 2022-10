FÊTE DES VERGERS Cirey-sur-Vezouze Cirey-sur-Vezouze Catégories d’évènement: Cirey-sur-Vezouze

Meurthe-et-Moselle La fête des vergers refait son grand retour à Cirey-sur-Vezouze le samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022.

La commune invite cette année encore toutes les personnes intéressées à la rejoindre autour d’un riche programme mêlant sortie en extérieur, découverte d’un art de faire artisanal et de nombreuses animations à destinations de tous, et plus particulièrement des enfants. Renseignements et inscription : 06 56 89 85 01 +33 3 83 42 50 27 https://mairiedecireysurvezouze.fr/ Mairie de Cirey sur Vezouze

