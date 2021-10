Fête des Vendanges: Spectacles et Visites gratuits Basilique du Sacré Cœur – Butte Montmartre, 9 octobre 2021, Paris.

L’Espace Canopy a le plaisir de vous convier aux atelier et spectacle que nous organisons dans le cadre de la Fête des Vendanges (Montmartre). Thématique de l’année : le futur ! RDV le 09/10 à Montmartre

En partenariat avec des artistes indépendantes, l’Espace Canopy vous propose de vous joindre à la promenade contée de Maëlle Tardivel, guide conférencière et écrivaine, ainsi qu’à la performance musicale et vidéo de Jamika Adjalon, artiste polyvalente.

La Promenade contée de Maëlle – 15h

Guide conférencière et écrivaine, Maëlle approche son environnement en l’arpentant et en le décrivant. Fascinée par les projets de territoire hybride, elle aime porter sur le monde un regard à la croisée de l’art et de l’urbanisme. Surtout, elle aime partager et échanger ces regards qui, selon elle, “aident à renouveler nos représentations et nos manières de co-habiter”.

La question que Maëlle vous pose est la suivante : Comment s’inscrire dans un territoire en pleine mutation, y projeter ses souvenirs et ses envies ? Nous sommes les conteur.euse.s des lieux que nous habitons : nous portons leur histoire, et leurs futurs potentiels.

Cette déambulation est un appel à témoignage : elle propose aux participant.e.s de se rencontrer autour de leur différentes expérience des lieux, de les partager et de les inscrire à leur tour sur la carte. Ce partage permettra de faire émerger un récit polyphonique, où la vision de chacun.e s’enrichit au contact de celle des autres.

Avec attention, nous chercherons à lire les traces urbaines laissées par d’autres avant nous : par delà les frontières administratives, nous rendrons audibles les imaginaires et réseaux symboliques qui tissent l’identité du quartier.

“Ain’t nobody caught me” de Jamika – 18h

Artiste et conteuse interdisciplinaire, assez chanceuse pour avoir collaboré avec de nombreux créateurs brillants à travers le globe, Jamika Ajalon est une polymathe créative : d’abord écrivaine (poète, romancière, essayiste), elle utilise un mélange de pratiques interdisciplinaires comme sa plume (réalisatrice de films, productrice de musique, parolière, artiste (et archiviste) électronique et digitale).

« Ain’t nobody caught me » rend hommage aux grand-mères de la musique « noire » et à leurs filles à travers un récit « afro-futuriste ». Cette anti-lecture audio-visuelle, centrée sur la musique afro-américaine créée par des femmes, du blues au hip-hop en passant par divers entre-deux, ré-imagine sa présence futuriste à partir du temps compris comme un continuum.

Retrouvez la programmation complète de la Fête des Vendanges ICI.

En raison de la situation sanitaire, l’inscription aux différents spectacles et visites est OBLIGATOIRE. Merci de bien vouloir réserver par mail : espacecanopy@gmail.com

Basilique du Sacré Cœur – Butte Montmartre 35 rue du Chevalier de la Barre Paris 75018

accessible par la 2, la 4, la 12 et la 13.



Contact :Espace Canopy espacecanopy@gmail.com https://www.espacecanopy.fr espacecanopy@gmail.com

