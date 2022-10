FÊTE DES VENDANGES Saint-Hilaire Saint-Hilaire Catégories d’évènement: Aude

Saint-Hilaire

FÊTE DES VENDANGES Saint-Hilaire, 8 octobre 2022, Saint-Hilaire. FÊTE DES VENDANGES

Saint-Hilaire Aude

2022-10-08 – 2022-10-08 Saint-Hilaire

Aude Saint-Hilaire EUR 10 10 A l’occasion de la fête des vendanges qui se déroulera du 8 octobre 2022, un marché de producteurs de vins locaux est organisé sur la place à côté de la Mairie de Saint-Hilaire avec la venue d’une vingtaine de producteurs de vin locaux . Au programme dégustation et pour les enfants, ateliers de Foulage du raisin à l’ancienne, ateliers créatifs, chasse au trésor et ferme pédagogique. Restauration et buvette sur place. +33 6 49 59 99 74 https://www.facebook.com/comitefetes.sainthilaire Saint-Hilaire

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Saint-Hilaire Autres Lieu Saint-Hilaire Adresse Saint-Hilaire Aude Ville Saint-Hilaire lieuville Saint-Hilaire Departement Aude

Saint-Hilaire Saint-Hilaire Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-hilaire/

FÊTE DES VENDANGES Saint-Hilaire 2022-10-08 was last modified: by FÊTE DES VENDANGES Saint-Hilaire Saint-Hilaire 8 octobre 2022 Aude Saint-Hilaire Saint-Hilaire, Aude

Saint-Hilaire Aude