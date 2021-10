Montagnac Montagnac Hérault, Montagnac FÊTE DES VENDANGES Montagnac Montagnac Catégories d’évènement: Hérault

Montagnac

FÊTE DES VENDANGES Montagnac, 24 octobre 2021, Montagnac. FÊTE DES VENDANGES 2021-10-24 08:00:00 – 2021-10-24 15:00:00

Montagnac Hérault Montagnac Participez à une journée vigneronne spéciale : venez avec un sécateur et votre bonne humeur ! :

– Vendange manuelle

– Découverte et visite de la cave

– Atelier pressurage (pour les enfants),

– Dégustation du millésime 2021 (pour les grands)

– Déjeuner champêtre (traiteur)

:

Offert aux vendangeurs / 20€ pour les visiteurs Adresse : Domaine de l’Hortevieille 34530 Montagnac

Tel : 06 84 80 33 98

www.domaine-noria.com

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montagnac Autres Lieu Montagnac Adresse Ville Montagnac lieuville 43.46955#3.47963