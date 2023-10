Fête des Vendanges : gagnez des affiches de Clara Chetan Plusieurs lieux dans Paris Paris, 11 octobre 2023, Paris.

Du mercredi 11 octobre 2023 au dimanche 15 octobre 2023 :

.Tout public. gratuit

À l’occasion de la Fête des Vendanges de Montmartre 2023 et à l’approche des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, c’est tout le 18e arrondissement qui se prend aux jeux en empruntant la devise olympique : « Plus vite, plus haut, plus fort – ensemble ».

Pour sa 90e édition, la Fête des Vendanges de Montmartre rend un hommage à l’olympisme, au sport et à ses valeurs : le respect de soi et de son corps, le respect des autres, des règles et de l’environnement, quatre valeurs particulièrement présentes dans l’ADN du 18e et de ses habitants.

Pendant 5 jours, dans les 8 quartiers du 18e arrondissement, la Fête des Vendanges offre un programme riche et ambitieux, révélant des talents artistiques, proposant plus particulièrement cette année des rencontres inattendues entre l’art et le sport, créant de l’interaction entre le public et les artistes.

De nombreux événements investissent l’espace public et offrent aux spectateurs de tous horizons des propositions artistiques, culturelles, sportives et participatives. L’accessibilité à tous, et notamment aux personnes en situation de handicap, est l’une des composantes clé de cette Fête des Vendanges de Montmartre.

Gagnez des affiches de Clara Chetan

Clara Chetan, c’est l’illustratrice dans le vent. Son coup de crayon parvient à capter ce je-ne-sais-quoi de parisien qui rend ses illustrations, reconnaissables en un regard avec son bleu royal et son rouge qui se teinte légèrement de rose ici et là. A l’occasion de la Fête des Vendanges qui a lieu jusqu’au 15 octobre dans le 18e arrondissement, elle a signé deux affiches spéciales.

On vous propose de remporter une des deux affiches au format A4, signées et numérotées. Seuls cent exemplaires existent.

La Fête des vendanges en chiffres

1934 : Première Fête des vendanges de Montmartre, sous le parrainage de Fernandel et Mistinguett

2021 : 88e édition de la Fête des vendanges de Montmartre

La butte Montmartre culmine à 130 m d'altitude

1556 m2 de vignes plantées sur la butte

1726 pieds de vigne

1000 bouteilles du Clos Montmartre

1 100 m2 de stands pour l'édition 2019 sur le Parcours du Goût

150 exposants avec leurs produits d'ici et d'ailleurs

1207 contremarches de Montmartre seront colorées cette année

60 000 litres d’eau économisée grâce aux toilettes sèches

3,5 tonnes de verre récolté et recyclé par les agents de la Ville

Plus de 50 lieux du 18e participent à la fête

11 rendez-vous incontournables

8 quartiers de l’arrondissement investis dans la fête

200 habitant·e·s ont participé au pique-nique citoyen en 2019

1300 participants au Grand Défilé en 2019

20 artistes émergents ont participé à la 2e édition de Décibels vendanges en 2019.

