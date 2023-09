BISOU à la Fête des Vendanges de Bagneux Fête des Vendanges de Bagneux Bagneux, 23 septembre 2023, Bagneux.

BISOU ça parle de comment on s’aime et de comment on rompt. De la catastrophe qui s’ensuit. Ça parle aussi des autres. Des gens qu’on aime et qui nous aiment déjà. De celleux qui nous sortent de la catastrophe.

BISOU est un spectacle de théâtre physique et musical pour l’espace public. Six êtres explorent le duo amoureux et nous racontent l’amitié. A travers une succession de tableaux imprégnés de culture pop, dans un esprit cartoonesque, tendre et cruel à la fois.

Pour tous les publics.

Fête des Vendanges de Bagneux 17 avenue Albert Petit 92220 Bagneux Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T17:00:00+02:00 – 2023-09-23T18:00:00+02:00

espace public théâtre physique

Jean-Claude Kagan @pietonparisien