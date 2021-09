Roquebrune Roquebrune Gironde, Roquebrune Fête des vendanges d’autrefois Roquebrune Roquebrune Catégories d’évènement: Gironde

Roquebrune

Fête des vendanges d’autrefois Roquebrune, 18 septembre 2021, Roquebrune. Fête des vendanges d’autrefois 2021-09-18 – 2021-09-19 3 Les Joussaumes Nord 3 LES JOUSSAUMES NORD

Roquebrune Gironde Roquebrune 18 EUR Vendanges et vinification a l’ancienne (coupe manuelle du raisin, égrapage à la main, foulage au pied, encuvage au seau).

Restauration sur place (sur réservation)

Concerts

Exposition de voitures anciennes

Aire de jeux pour enfants

+33 6 30 29 35 45

OTEM dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Roquebrune Autres Lieu Roquebrune Adresse 3 Les Joussaumes Nord 3 LES JOUSSAUMES NORD Ville Roquebrune lieuville 44.62852#0.00288