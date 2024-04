Fête des vendanges Cleebourg, dimanche 15 septembre 2024.

La Fête des vendanges de Cleebourg, c’est l’occasion de célébrer le début des vendanges dans le vignoble alsacien à travers une série d’animations pour le plaisir de tous ! C’est le moment de déguster des vins et des crémants d’Alsace, ainsi que de découvrir les métiers anciens.

Le principal temps fort de cette fête des vendanges à Cleebourg est le grand cortège des vendanges d’antan. Sur près d’un kilomètre de long, différents attelages et chars se succèdent, présentant des scènes de vendanges d’époque. Un véritable saut dans le temps !

Au programme de la journée dégustation de mets et de vins d’Alsace, apéritif concert, danses et musiques des groupes locaux, artisanat, exposition de photos et bal. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-15 11:30:00

fin : 2024-09-15 23:00:00

Cleebourg 67160 Bas-Rhin Grand Est comitedesfetes-cleebourg_bremmelbach@outlook.fr

L’événement Fête des vendanges Cleebourg a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte