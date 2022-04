Fête des vendanges Bergheim, 24 septembre 2022, Bergheim.

Fête des vendanges Bergheim

2022-09-24 – 2022-09-25

Bergheim 68750

0 EUR Du vin nouveau aux vins millésimés, découvrez une fête conviviale autour d’une bonne tarte flambée et sous les airs d’accordéons. Samedi soir : tartes flambées et knacks. Dimanche midi : menu unique composé de schiffala et pommes de terre avec dessert et café. Prix : 18€. Animation musicale sur les deux jours. Sur réservation.

Profitez de ce week-end pour découvrir les vins alsaciens autour de la traditionnelle tarte flambée et ce sous des airs d’accordéon ! Samedi soir, un apéritif concert vous est proposé! Réservation conseillée.

+33 6 85 87 26 33

Du vin nouveau aux vins millésimés, découvrez une fête conviviale autour d’une bonne tarte flambée et sous les airs d’accordéons. Samedi soir : tartes flambées et knacks. Dimanche midi : menu unique composé de schiffala et pommes de terre avec dessert et café. Prix : 18€. Animation musicale sur les deux jours. Sur réservation.

Bergheim

dernière mise à jour : 2022-01-05 par