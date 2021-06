Genève Autre lieu Genève Fête des vendanges Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Dans le cadre bucolique du village de Russin, au cœur du vignoble du Mandement, c’est la traditionnelle rencontre de la ville et de la campagne pour une découverte gustative et œnologique du terroir genevois. Comme chaque année, la Fête met en avant le terroir genevois avec ses vignerons, ses artisans, ses artistes, ses produits ainsi que sa bonne humeur et sa convivialité. Tout au long du week-end, de nombreuses animations sont prévues dans les rues et les stands. Vous découvrirez aussi des spécialités culinaires et une sélection de vins genevois de qualité. Voilà un petit aperçu des nombreuses surprises que nous vous réservons, avec notamment le retour du marché du terroir. u cœur du vignoble du Mandement, c’est la traditionnelle rencontre de la ville et de la campagne pour une découverte gustative et œnologique du terroir genevois Autre lieu Genève Genève

