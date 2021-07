Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze, Gard Fête des Vendanges au Château Signac Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze Catégories d’évènement: Bagnols-sur-Cèze

Bagnols-sur-Cèze Gard Pour la deuxième année consécutive, le Château Signac organise sa Fête des vendanges. Situé au pied de la Dent de Signac entre vignes et forêt, le Château vous propose de vivre un moment unique au sein de sa splendide bâtisse du XVIIIe siècle. L’occasion pour vous de découvrir ou redécouvrir les vins de l’appellation Côtes du Rhône Villages Chusclan à travers les vins du domaine, le tout dans une ambiance conviviale et décontractée. Des musiciens seront présents tout au long de la soirée afin d’ambiancer votre soirée. Un foodtruck assurera le service de restauration pour le plus grand bonheur de vos papilles. Entrée payante et sur réservation.A partir de 19€Tarif : 7€/personne (1 verre de bienvenue offert)Pour plus de renseignements rendez-vous sur notre page Facebook ou contactez-nous directement à info@chateau-signac.com ou au 04 66 89 58 47. info@chateau-signac.com +33 4 66 89 58 47 https://chateausignac.com/ Droits gérés dernière mise à jour : 2021-06-13 par

