Fête des vendanges, au Château de Crouseilles Crouseilles, 10 septembre 2022, Crouseilles.

Fête des vendanges, au Château de Crouseilles route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles

2022-09-10 – 2022-09-10 route de Madiran Château de Crouseilles

Crouseilles Pyrénées-Atlantiques Crouseilles

Tous les ans, les vignerons de la Cave de Crouseilles se rassemblent pour proclamer le ban des vendanges ouvert. Une occasion supplémentaire de faire la fête et d’inviter les amateurs de Madiran et Pacherenc à découvrir leur métier et déguster leurs produits.

Programme en cours d’élaboration.

Tous les ans, les vignerons de la Cave de Crouseilles se rassemblent pour proclamer le ban des vendanges ouvert. Une occasion supplémentaire de faire la fête et d’inviter les amateurs de Madiran et Pacherenc à découvrir leur métier et déguster leurs produits.

Programme en cours d’élaboration.

+33 5 59 68 57 14

Tous les ans, les vignerons de la Cave de Crouseilles se rassemblent pour proclamer le ban des vendanges ouvert. Une occasion supplémentaire de faire la fête et d’inviter les amateurs de Madiran et Pacherenc à découvrir leur métier et déguster leurs produits.

Programme en cours d’élaboration.

Guide Béarn Pyrénées

route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles

dernière mise à jour : 2022-04-22 par