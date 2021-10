FETE DES VENDANGES AU CHATEAU CAPION Aniane, 23 octobre 2021, Aniane.

FETE DES VENDANGES AU CHATEAU CAPION 2021-10-23 – 2021-10-23

Aniane Hérault

Après l’avoir vu mûrir, nos vendangeurs l’ont cueilli à la main, puis trié avec soin, pour vous prodiguer le meilleur des vins.

Venez célébrer avec nous, ce moment important du calendrier viticole.

Profitez de la douceur de l’automne et de ses couleurs chatoyantes, dans notre parc-arboretum, aux essences variées.

Dégustez et dansez sur les notes joyeuses des guitares “gypsies”.

Musique envoûtante et food-truck à volonté, du déjeuner à la fin de l’après-midi…et animations ludiques sur le vin pour toute la famille et les amis.

Samedi 23 octobre, au château Capion, célébrons la fin des vendanges, ensemble !

Entrée : 10€/adulte ( 2 verres de vin).Mineurs : gratuit.

Food-truck sur place dès 12h00.

Groupe : “The world of Gypsies” , neveux de Manita de Platas, de 12h45 à 16h45.

Lieu : Parc du château Capion (chemin de Capion, Aniane 34150) de 12h à 17h.

Réservation fortement recommandée : https://chateaucapion.rezdy.com/462114/f-tes-de-fin-de-vendanges-by-capion

Fête des vendanges au château Capion

dernière mise à jour : 2021-10-12 par