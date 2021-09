Ammerschwihr Ammerschwihr Ammerschwihr, Haut-Rhin Fête des vendanges Ammerschwihr Ammerschwihr Catégories d’évènement: Ammerschwihr

Venez passer un bon moment, allez à la rencontre des vignerons, découvrez leur vin nouveau et leurs vins dont le fameux grand cru Kaefferkopf. Régalez-vous avec le fameux repas du vendangeur composé de charcuteries, pain et de noix. Possibilité de tartes flambées, desserts et buvette… Apportez votre casse-noix! Animation à partir de 17h: vendange de la vigne communale et pressage du raisin. Départ en cortège à 17h place de l'hôtel de ville. Pass sanitaire obligatoire uniquement sous les chapiteaux. Tables à l'extérieur du chapiteau, sans pass. Ambiance conviviale et musicale, découverte du grand cru Kaefferkopf, artisanat et petite restauration. +33 3 89 47 12 24

