Fête des un an de Ty Pouce Quimperlé

Quimperlé

Fête des un an de Ty Pouce Quimperlé, 2 juillet 2022, Quimperlé. Fête des un an de Ty Pouce

4 Ruelle des Gorrêts Ty Pouce, parc des Gorrets Quimperlé Finistère Ty Pouce, parc des Gorrets 4 Ruelle des Gorrêts

2022-07-02 – 2022-07-02

Ty Pouce, parc des Gorrets 4 Ruelle des Gorrêts

Quimperlé

Finistère Quimperlé L’association Ty Pouce fête ses un an.

Au programme :

Balade à poneys 14h-15h et 16h-17h

Chasse aux trésors 14h (sur inscriptions)

Spectacle Le clown et la danseuse 15h

Grand jeu : devinez le poids du panier de légumes

Déambulation Cirkopathienne

Musique et exposition d’art

Buvette : boissons, crêpes, gâteaux typouce29@gmail.com http://www.typouce.fr/ L’association Ty Pouce fête ses un an.

Buvette : boissons, crêpes, gâteaux Ty Pouce, parc des Gorrets 4 Ruelle des Gorrêts Quimperlé

Lieu Quimperlé Adresse Quimperlé Finistère Ty Pouce, parc des Gorrets 4 Ruelle des Gorrêts Ville Quimperlé

