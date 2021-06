Fête des Trous Site de la Verrerie, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Arles.

La fête des trous est de retour pour une deuxième édition du 19 juin au 28 août 2021 à la Verrerie (chemin de la Verrerie à Arles), dans l’esprit du tiers-lieu citoyen : joyeux et pour tous les publics ? De petits ateliers ludiques, créatifs, inspirants autour de la nature, la musique, l’image suivis par un spectacle, un concert ou une projection ciné sont proposés sur quatre samedis dans l’été, dans le respect des règles sanitaires. **Découvrez le programme détaillé de la fête des trous du samedi 31 juillet** Dès 16h Les ateliers ? TROU blanc sur fond bleu Découvrez une technique d’impression par le soleil : grâce à une produit photosensible appliqué sur du canson et un « négatif » qu’il vous faudra composer, vous pourrez repartir avec un joli tirage personnalisé. Et on ne doute pas que le grand soleil de juillet nous offrira son plus beau bleu sans même voler celui du ciel. avec Lucie Lux, artiste associée de TNTB et co-fondatrice de Edit & P0llux (Saint-Gilles du Gard) > tout public, dès 6 ans > 2 heures – inscriptions en ligne (max. 9 participants) > matériel fourni ? Du pot-pourri aux TROUs fleurs Venez confectionner une guirlande en fleurs séchées : l’occasion de laisser libre cours à votre créativité et de vous laisser inspirer par la nature ! avec Soriana Im, créatrice > tout public, dès 12 ans > horaire au choix : 16h OU 17h > 1 heure – inscriptions en ligne (max. 9 participants) > matériel fourni ? TROUnote ta musique ! Viens composer une mélodie pour boîte à musique, en fabriquant ta propre bande perforée que tu pourras décorer et écouter. Et repars avec une boite à musique virtuelle qui te permettra de réécouter ta mélodie ! avec Sébastien Thon, enseignant-chercheur en informatique et artiste > tout public, dès 4 ans > horaire au choix : 16h OU 17h > 45 minutes – inscriptions en ligne (max. 5 enfants + 4 accompagnants) > matériel fourni ? contre le TROU dans la couche d’ozone Un atelier pour réaliser ensemble ses produits d’entretien ! Et ainsi apprendre les bases de la fabrication des produits « fait maison », tout en partageant astuces et pratiques au quotidien pour réduire au maximum nos déchets. avec Fanny Guillermont, praticienne bien-être, membre active de l’association Zéro Déchet Pays d’Arles, spécialisée dans la création de produits d’entretien et cosmétiques maisons > dès 15 ans > 2 heures – inscriptions en ligne (max.12 participants) > prévoir 2 récipients vides (bouteille en verre ou petit bidon pour produits d’entretien) ? reTROUver son Qi Envie de découvrir le Tai Chi Chuan sous les arbres de la Verrerie ? L’occasion rêvée de s’initier à une pratique orientale accessible et apaisante basée sur la respiration profonde et la détente musculaire qui fortifie le système immunitaire, calme les émotions perturbatrices et aide à retrouver un équilibre physique et mental. Composé d’enchaînements de gestes de combat stylisés, exécutés avec une extrême lenteur, le Taijiquan ou Tai Chi Chuan est un art martial ancestral qui consiste à se maîtriser, donc à mieux se connaître et alors comprendre les 10000 êtres (en référence à la culture taoïste). avec Denis Belmonte, professeur de Qigong, Taijiquan et méditation à Arles avec l’association Le fil de soi > tout public > horaire au choix : 16h OU 17h > 1 heure – inscriptions en ligne (max. 12 participants) > prévoir une tenue confortable ? Le Studio Photo l’occasion rêvée de prendre la pose et de participer à l’expo’ surprise de la Verrerie > 16h-18h, sur le cheminement du site > tirage numérique souvenir envoyé par courriel > prévoir son plus beau sourire ? 18h Soirée TROUvaille#3 ✨ Scène ouverte avec Henri Maquet Petit Mistral ne rêve que d’une chose : aller sur la mer et courir avec les voiliers. Mais souffle-t-il déjà assez fort ? Laissez-vous emporter par une rafale de gabians moqueurs, de méchants Mistrals noirs, de policiers en colère et de beaux voiliers qui n’avancent pas. Et surtout n’oubliez pas de bien vous couvrir ! « Oh là là ce Mistral, je ne le supporte plus! Il me fait tourner la tête ! » par la Compagnie Babelabab, avec Miriam Meurers > 30 minutes, dès 2 ans > 50 participants max – inscription en ligne recommandée ✨ Marie-Armande, duo insulaire en concert Marie-Armande, ce sont les voix de Sarah Hassler et Laura Marteau. Des Caraïbes à l’Océan Indien, le duo explore à sa manière le répertoire traditionnel (et moins traditionnel) des chansons insulaires pour en proposer une interprétation toute singulière, où la poésie se mêle à l’imaginaire de ces contrées dont ni l’une ni l’autre n’est originaire, mais pour lesquelles chacune y voit le berceau des musiques d’aujourd’hui. Comme un hommage à la chanteuse réunionnaise Marie Armande Moutou, comme des images à entendre, rêver et fredonner, comme un voyage imaginaire au son de ces chansons ré-inventées pour deux voix et cordes. par Sarah Hassler (chant, violoncelle, guitare, petites percussions) & Laura Marteau (chant, ukulélés, banjo, petites percussions) > tout public > 1h15, tout public > inscription en ligne recommandée ? La Guinguette de la Verrerie Pique-nique « chill out créole », avec les petites mains du tiers-lieu et Kumquat > au menu : achard de légumes créoles et riz au curcuma, accompagné d’une brochette de crevettes marinées au gingembre & salade fraîche de l’été : melon, pastèque et sirop de basilic > menu enfant : riz au curcuma, beignet de courgettes, poulet pané à l’antillaise (pilons) > à base de produits biologiques, de saison et locaux > en pré-réservation en ligne : assiette salée à 10€ – option végétarien et menu enfants 7€ / assiette sucrée : 3€ – sur place : +0.50€ ? rafraichissements avec et sans alcool ? service au comptoir et tablées de 10 pers. venues ensemble max. (dans le respect des normes sanitaires) ❇ ❇ ❇ Infos pratiques ? Les ateliers/temps culturels sont ouverts sur inscription aux adhérent.e.s du tiers-lieu (adhésion libre à partir de 1€ – en ligne : [[http://bit.ly/3hv8KM6](http://bit.ly/3hv8KM6)](http://bit.ly/3hv8KM6)). En fonction des activités, ils sont destinés aux enfants (moins de 10 ans, accompagnés) et/ou aux adultes. ? Tarifs adhérents Billet Atelier : 5€ / pers. Billet Soirée TROUvaille – au choix : solidaire 5€ / pers. – raisonnable 10€ / pers. – soutien 15€ / pers. ? Réservation et inscription en ligne recommandées (jauges limitées) : [[https://bit.ly/3pwYcjC](https://bit.ly/3pwYcjC)](https://bit.ly/3pwYcjC) Roues acceptées sur place ? Adresse : chemin de la Verrerie, 13200 Arles (quartier de Trinquetaille, en face de l’Intermarché). Accès recommandé : à pied, en bus (n°5 – arrêt Verrerie) ou en vélo. Peu de stationnement voiture à proximité. ? Les consignes sanitaires seront appliquées en fonction des normes en vigueur : respect des distances entre participants, rappel des gestes de protection, port du masque obligatoire ou recommandé, service à table, gel hydroalcoolique à disposition sur place Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte-d’Azur, la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la Ville d’Arles et le programme Sud Labs de la Région Sud- Provence-Alpes-Côte-d’Azur En partenariat avec les commerçants et artisans de Trinquetaille & Attention Culture – La Cuisine de Griffeuille – Bière Artisanale Arlésienne (BAA) – Arelate – La Roue Arlésienne – Soleil FM

