Fête des tracteurs anciens d'Iroise Plougonvelin

Plougonvelin

Fête des tracteurs anciens d'Iroise Pointe Saint-Mathieu Enclos des moines Plougonvelin

2022-07-31

12h : Défilé du Trez-Hir vers la Pointe St Mathieu. Puis repas à Saint Mathieu. Exposition de matériel ancien, animations à l'enclos des moines. Entrée gratuite. http://www.tracteursanciensdiroise.fr/

