2022-09-10 – 2022-09-11

Freycenet-la-Cuche 43150 Freycenet-la-Cuche Dans le cadre de la Fête des tourbières du Haut bassin de la Loire, nous vous proposons deux balades pour découvrir les zones humides du plateau du Mézenc. Prévoir des bottes. Public familial. +33 4 71 08 31 08 https://fetedestourbieres.fr/ Freycenet-la-Cuche

